Абстаноўка на мяжы, падтрымка аграрыяў - Лукашэнка заслухаў даклад міністра абароны
Ваенная падрыхтоўка падраздзяленняў, становішча вакол краіны і дапамога аграрыям. Аляксандр Лукашэнка заслухаў даклад міністра абароны Віктара Хрэніна.
Што датычыцца падрыхтоўкі асабістага складу, яна праводзіцца на планавай аснове з улікам аналізу і высноў, зробленых па выніках комплекснай праверкі ў пачатку года. Віктар Хрэнін далажыў, што ваенна-палітычная абстаноўка спакойная, а напружанне ў большай ступені прысутнічае ў інфармацыйным полі. Вялікай актыўнасці ўзброеных сіл краін НАТА зараз не фіксуецца. Па выніках даклада Віктар Хрэнін адказаў на пытанні журналістаў.
Прэзідэнту даложана аб мерапрыемствах ваеннай падрыхтоўкі ва Узброеных Сілах
Паводле слоў міністра абароны, значная частка даклада датычылася ваенна-палітычнай абстаноўкі, якая складваецца вакол Беларусі. Віктар Хрэнін ахарактарызаваў яе як стабільную.
Аналагічна і на паўднёвых межах з сумежнага боку няма прыкмет падрыхтоўкі да якіх-небудзь агрэсіўных дзеянняў. У прыгранічнай зоне на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца мінімальны камплект падраздзяленняў Сіл спецыяльных аперацый, якія гарантуюць бяспеку ва ўзаемадзеянні з пагранічнікамі.
Яшчэ адна тэма даклада датычылася ўборачнай кампаніі. Вайскоўцы ў гэтым пытанні традыцыйна аказваюць падтрымку аграрыям. Прэзідэнту дэталёва даложана, у якіх рэгіёнах вайскоўцы выконваюць адпаведныя задачы, колькі выдзелена тэхнікі і механізатараў.
Размова таксама ішла аб рэалізацыі дадзенага на селектарнай нарадзе даручэння Аляксандра Лукашэнкі аб накіраванні ў армію недысцыплінаваных і нядобрасумленных работнікаў уборачнай кампаніі. Міністр абароны далажыў Прэзідэнту прапанову аб падключэнні да выканання пастаўленай задачы ваенных камісараў у рэгіёнах.
Пры гэтым, падкрэсліў ён, размова зусім не ідзе пра тое, каб узяць кагосьці на перавыхаванне: "Будзем браць для таго, каб удасканальваць баявую вывучку нашых людзей, асабліва ваеннаабавязаных".