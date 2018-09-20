Аляксандр Лукашэнка: Для Беларусі важна далейшае паглыбленне ўзаемадзеяння з Кітаем

Для Беларусі важна далейшае паглыбленне ўзаемадзеяння з Кітаем. Пра гэта заявіў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з членам пастаяннага камітэта Палітбюро ЦК Кампартыі КНР, дзе Чжаа Лэцзі таксама ўзначальвае дысцыплінарную камісію. Палітык сапраўды высокага рангу, з'яўляецца даверанай асобай Старшыні Кітая Сі Цзіньпіна. Беларусь і КНР злучае давернае ўсебаковае стратэгічнае партнёрства. Такі высокі ўзровень узаемадзеяння афіцыйны Пекін падтрымлівае толькі з чатырма дзяржавамі, уключаючы нашу краіну. Да таго ж Беларусь - стратэгічны пункт маштабнага праекта, які рэалізуе Кітай, - "Адзін пояс - адзін шлях". За больш як чвэрцьвекавую гісторыю дыпадносін тавараабарот вырас амаль у сто разоў. Зараз гэты паказчык перавышае тры мільярды долараў.