3.86 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
Аляксандр Лукашэнка: Для Беларусі важна далейшае паглыбленне ўзаемадзеяння з Кітаем
Для Беларусі важна далейшае паглыбленне ўзаемадзеяння з Кітаем. Пра гэта заявіў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з членам пастаяннага камітэта Палітбюро ЦК Кампартыі КНР, дзе Чжаа Лэцзі таксама ўзначальвае дысцыплінарную камісію. Палітык сапраўды высокага рангу, з'яўляецца даверанай асобай Старшыні Кітая Сі Цзіньпіна. Беларусь і КНР злучае давернае ўсебаковае стратэгічнае партнёрства. Такі высокі ўзровень узаемадзеяння афіцыйны Пекін падтрымлівае толькі з чатырма дзяржавамі, уключаючы нашу краіну. Да таго ж Беларусь - стратэгічны пункт маштабнага праекта, які рэалізуе Кітай, - "Адзін пояс - адзін шлях". За больш як чвэрцьвекавую гісторыю дыпадносін тавараабарот вырас амаль у сто разоў. Зараз гэты паказчык перавышае тры мільярды долараў.
За ўсімі гэтымі вынікамі стаіць і асабістае сяброўства лідараў Беларусі і Кітая. Кіраўнікі дзяржаў штогод абменьваюцца візітамі і праводзяць двухбаковыя сустрэчы на палях розных самітаў. Адна з нядаўніх адбылася ў чэрвені на палях Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва.
Адзін з самых паказальных праектаў дзвюх краін - індустрыяльны парк "Вялікі камень", дзе ўжо зарэгістраваныя 37 рэзідэнтаў. Гэта высокатэхналагічныя кампаніі Кітая, Беларусі, Расіі, Аўстрыі і Германіі. Улетку наступнага года на яго пляцоўцы пройдзе глабальны эканамічны форум.
Сёння ў Палацы Незалежнасці бакі абмеркавалі новыя праекты, а таксама абмяняліся меркаваннямі наконт якасці двухбаковага ўзаемадзеяння і яго паглыблення.