Аляксандр Лукашэнка прыбыў у Сочы з рабочым візітам

Беларускі Борт нумар адзін прызямліўся ў Сочы бліжэй да вечара. Ля трапа лідара сустракаў губернатар Краснадарскага краю Веніямін Кандрацьеў. Дынаміка адносін з гэтым рэгіёнам адлюстроўвае і агульны трэнд у гандлёва-эканамічных кантактах Беларусі і Расіі. Тавараабарот паказвае рост.

Плануецца, што заўтра ў Сочы адбудуцца перамовы на вышэйшым узроўні з удзелам урадаў дзвюх краін. Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін таксама правядуць двухбаковую сустрэчу ў фармаце сам-насам. На парадак дня будзе вынесеная актуальная тэматыка беларуска-расійскага супрацоўніцтва. Чакаецца, што бакі падрабязна разгледзяць пытанні па шырокім коле кірункаў, у тым ліку - у сферах сельскай гаспадаркі, прамысловасці, гандлёва-эканамічнага і фінансавага ўзаемадзеяння.

Аэрапорт Сочы ўжо трэці раз за год прымае беларускі борт нумар 1. Да гэтага Аляксандр Лукашэнка прылятаў сюды на саміт ЕАЭС, у жніўні сустракаўся з Уладзімірам Пуціным, за месяц з тых перамоў летні сонцапёк у Сочы змяніў бархатны сезон. Ужо не так горача. Зрэшты, сышоў і градус абмеркавання ў прэсе адносін Мінска і Масквы. На ўсе здагадкі рэпарцёраў Прэзідэнты тады адказалі традыцыйна сяброўскай атмасферай сустрэчы.

Вядома, супярэчнасці сапраўды існуюць - як без іх у любых адносінах?! Але падчас той сустрэчы Аляксандр Лукашэнка скажа: "Нейкія праблемы атрымоўваецца вырашаць хутка, нейкія павольней, але новыя - не з'яўляюцца. Гэта галоўнае". Безумоўна, тады гаварылі і пра цяжкасці ў пастаўках харчавання, і пытаннях утылізацыйнага збору на тэхніку, якая сумесна вырабляецца, абмеркавалі і будаўніцтва БелАЭС. Але дэталёва ўсе тэмы дамовіліся прапрацаваць непасрэдна з тымі, каму трэба будзе праблемы вырашаць.