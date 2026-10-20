Аляксандр Лукашэнка адобрыў праект паправак у Дагавор аб Мытным кодэксе ЕАЭС

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ № 368, якім адабрыў у якасці асновы для правядзення перагавораў праект пратакола аб унясенні змяненняў у Дагавор аб Мытным кодэксе Еўразійскага эканамічнага саюза ад 11 красавіка 2017 года. Аб гэтым паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

Праектам пратакола прадугледжаны папраўкі, прызнаныя дзяржавамі - членамі ЕАЭС першачарговымі і накіраваныя на вырашэнне праблемных пытанняў у сферы мытнага рэгулявання. Гэта ў тым ліку датычыцца сферы кантэйнерных і кантрэйлерных перавозак, прымянення навігацыйных пломб, уніфікацыі электроннага дакументаабароту, упарадкавання ўвозу прадукцыі марскога промыслу, прадухілення выпадкаў ілжэтранзіту тавараў.

На правядзенне перагавораў па праекце пратакола і яго падпісанне ўпаўнаважаны Дзяржаўны мытны камітэт.