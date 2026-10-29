Аляксандр Лукашэнка: Беларусь заўсёды адкрытая для супрацоўніцтва з расійскімі рэгіёнамі

Беларусь заўсёды адкрытая для супрацоўніцтва з расійскімі рэгіёнамі. Аб узаемадзеянні па саюзнай лініі ішла размова ў Палацы Незалежнасці.

Сустрэча Прэзідэнта з кіраўніком Рэспублікі Алтай

Працягваецца вялікая праца па развіцці сувязяў з кожным суб'ектам Федэрацыі. 29 кастрычніка Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з кіраўніком Рэспублікі Алтай. Гэта маляўнічы горны край на поўдні Сібіры. З ім пакуль аб'ёмы гандлю невялікія, але ёсць нямала магчымасцяў для пашырэння эканамічных кантактаў.

У Андрэя Турчака была насычаная праграма ў Мінску: наведванне фармпрадпрыемстваў і вытворчасцяў камунальнай, дарожнай, лесанарыхтоўчай тэхнікі. Беларусь гатовая прапанаваць партнёрам самую шырокую лінейку машын. Раней кіраўнік рэгіёна кіраваў Пскоўскай вобласцю, так што добра ведае магчымасці нашай краіны.

Лукашэнка пацвердзіў прыхільнасць саюзніцкім адносінам з Расіяй і адзначыў, што расіяне ўсё часцей выбіраюць беларускі кірунак для турыстычных паездак.

Кіраўнік дзяржавы запэўніў Андрэя Турчака, што беларускі бок гатовы развіваць супрацоўніцтва па тых кірунках, якія будуць цікавыя Рэспубліцы Алтай.

Мінск гатовы ўмацоўваць сувязі ў самых розных сферах, зараз галоўным чынам упор на АПК і турызм.

На перамовах ва ўрадзе адбыўся дэталёвы разгляд узаемавыгадных праектаў. Абмяркоўваліся пастаўкі тэхнікі ў рэгіён.Расіянам таксама цікавая мясаперапрацоўка, вытворчасць фармпрэпаратаў на аснове лекавай травы і пантоў марала (на тэрыторыі Рэспублікі Алтай найбуйнейшае пагалоўе гэтых высакародных аленяў).