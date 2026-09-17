Аляксандр Лукашэнка: На нашай зямлі ёсць толькі адзін гаспадар - народ Беларусі

На беларускай зямлі ёсць толькі адзін гаспадар - народ Беларусі, і так будзе надалей. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў у сваім выступленні на моладзевым форуме "Моладзь. Беларусь. Будучыня", прысвечаным Дню народнага адзінства, піша БЕЛТА.

"Загнаць пад бізун (хочуць беларускі народ. - Заўвага БЕЛТА). Прыкладна так, як цяпер працуюць нашы, як яны сябе называюць, урад і офісы ў выгнанні. За мінулае стагоддзе, асабліва апошнія 30 гадоў, іх у нас нямала назбіралася - гэтых офісаў з ліку збеглых у выгнанні, - звярнуў увагу Аляксандр Лукашэнка. - Князёў, магнатаў і іншых правіцеляў на розных кантынентах, якія да гэтага часу не разумеюць, што на нашай зямлі ёсць толькі адзін гаспадар - народ Беларусі. Абяцаю вам, што так і будзе".

"Да ўлады мяне прывёў народ насуперак усяму, што адбывалася. І ніколі не верце таму, што "Лукашэнка ўтрымлівае ўладу пасінелымі рукамі". Ды Гасподзь з тымі, хто гэта гаворыць. Я ўжо наеўся гэтай улады, што далей няма куды. Пытанне толькі ў тым, ці здольны вы сёння ўзяць краіну і ўтрымаць яе? Калі здольны - заўтра заступайце. Калі шчыра, станоўча адказаць на гэта пытанне я пакуль не магу", - дадаў кіраўнік дзяржавы.