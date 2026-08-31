Аляксандр Лукашэнка прыбыў у Бішкек для ўдзелу ў саміце ў ШАС

Бішкек 31 жніўня - пункт прыцягнення для ўсёй еўразійскай прасторы. Саміт кіраўнікоў дзяржаў-членаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва пачынае сваю працу ў Кыргызстане. Старт форуму атрымаўся вельмі эфектным. Лідары сабраліся не на перамовы, а на ўрачыстую цырымонію адкрыцця VI Сусветных гульняў качэўнікаў. На "Бішкек Арэне" нашу каманду прывітаў Аляксандр Лукашэнка. Прэзідэнт Беларусі прыбыў у Кыргызстан з рабочым візітам. У асноўны дзень перамоў (1 верасня) будуць названы ключавыя пазіцыі Мінска па працы ШАС.

У аэрапорце Манас прызямляюцца барты ўсіх лідараў, якія прыбываюць на саміт ШАС. Аляксандра Лукашэнку вельмі чакалі. Беларусь з моманту ўступлення ў арганізацыю 2 гады таму заняла праактыўную пазіцыю па многіх пытаннях.

Саміт ШАС у Бішкеку

Прамысловая кааперацыя, гандаль, палітычны дыялог, харчовая бяспека - тое, у чым Мінск моцны. І яшчэ адзін моцны бок - Беларусь заўсёды настойвае на тым, каб пасяджэнні (у дадзеным выпадку ШАС) прыводзілі да канкрэтыкі, а не да "дамоваў аб намерах".

Ля трапа беларускага лідара сустракаў кіраўнік кыргызстанскага ўрада. З беларускага боку - пасол і міністр замежных спраў.

Праграма саміту ШАС

Праграма ШАС для Беларусі больш чым насычаная. Выступленні Аляксандра Лукашэнкі чакаюць і на пасяджэнні савета кіраўнікоў дзяржаў - членаў арганізацыі, і ў фармаце "ШАС+", дзе прысутнічаюць і назіральнікі, і партнёры па дыялогу, і прадстаўнікі міжнародных арганізацый (гл. відэа).