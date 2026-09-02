Аляксандр Рагожнік далажыў Прэзідэнту Беларусі аб правядзенні палявых работ на Віцебшчыне

Фото: belta.by

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заслухаў даклад старшыні Віцебскага аблвыканкама Аляксандра Рагожніка, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

Кіраўніку дзяржавы было дэталёва даложана аб правядзенні палявых работ у паўночным рэгіёне, сітуацыі на прадпрыемствах перапрацоўчай прамысловасці, кадравай рабоце, у тым ліку з маладымі спецыялістамі.

Уборачная ў Віцебскай вобласці выйшла на фінішную прамую. Як запэўніў кіраўнік рэгіёна, пры добрых умовах надвор'я астатняя частка ўраджаю можа быць убрана на працягу двух дзён. Уклад Віцебскай вобласці ў агульны каравай перасягнуў адзнаку 900 тыс. т.

Асобна кіраўнік дзяржавы пацікавіўся станам прамысловасці, у тым ліку перапрацоўкай мяса-малочнай прадукцыі. Было адзначана, што эфектыўная работа ў гэтым напрамку станоўча паўплывае на развіццё сельскай гаспадаркі рэгіёна.

Адзін з прыкладаў - Аршанскі мясакамбінат, які быў перададзены агракамбінату "Дзяржынскі". На гэтым прадпрыемстве вырашана павялічыць аб'ёмы вытворчасці, што ў сваю чаргу запатрабуе далейшага развіцця сыравіннай базы.

Яшчэ адной тэмай даклада стала кадравая работа ў Віцебскай вобласці. Асаблівы акцэнт у гэтым напрамку зроблены на прыцягненні і замацаванні на працоўных месцах маладых спецыялістаў. Для іх падтрымкі распрацавана спецыяльная праграма, якая ўключае не толькі дадатковыя выплаты, але і забеспячэнне жыллём.

Акрамя таго, запрашэнне грамадзян Узбекістана на працу ў сельгаспрадпрыемствы Віцебскай вобласці паказвае эфектыўнасць. Як адзначыў Аляксандр Рагожнік, у гаспадарках рэгіёна, дзе працуюць узбекскія спецыялісты, пра іх выказваюцца станоўча.