Беларусь істотна ўзмацняе сваю прысутнасць ва Усходняй і Паўднёва-Усходняй Азіі
Беларусь істотна ўзмацняе сваю прысутнасць ва Усходняй і Паўднёва-Усходняй Азіі. Новыя дамоўленасці на вышэйшым палітычным узроўні ўмацуюць эканоміку, дадуць новыя рабочыя месцы і павялічаць беларускі экспарт.
На працягу тыдня Аляксандр Лукашэнка быў за мяжой. Пасля візіту ў Расію беларускі лідар наведаў Кітай, Інданезію, М'янму. Вядома, па класіцы такая працяглая камандзіроўка суправаджалася масай канспіралагічных версій - ад "ультыматумаў Пуціна" да "спецыфічнай падтрымкі сябра Сі". Але як гаворыць усходняя прыказка: караван ідзе, сабакі брэшуць.
Рэгіён Паўднёва-Усходняй Азіі перавышае 700 млн чалавек. Дададзім яшчэ кітайскі рынак з яго 1,5-мільярдным насельніцтвам - усё гэта вялізны хаб для нашых тавараў і кампетэнцый. Туды ідзем з бездакорнай рэпутацыяй і апорай на нашых стратэгічных партнёраў (гл. відэа).