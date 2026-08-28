Беларусь перавыконвае свае абавязацельствы ў супрацоўніцтве з Расіяй - Лукашэнка

Беларусь у развіцці супрацоўніцтва з Расіяй выконвае і нават перавыконвае свае абавязацельствы. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на сустрэчы са старшынёй урада Расіі Міхаілам Мішусціным, паведамляе БЕЛТА.

Кіраўнік беларускай дзяржавы адзначыў, што сустрэча з прэм'ер-міністрам Расіі намячалася даўно і праводзіцца напярэдадні запланаваных на наступны дзень перагавораў з Прэзідэнтам РФ Уладзімірам Пуціным. "Мы з ім перагаворым па многіх пытаннях", - сказаў ён.

Аляксандр Лукашэнка падзякаваў Міхаілу Мішусціну і ўраду Расіі за бездакорнае выкананне сваіх абавязацельстваў перад Беларуссю.

"Думаю, і вам прад'явіць прэтэнзіі да Беларусі няма ў чым. Павінен яшчэ раз публічна вас запэўніць, што ўсё, што мы намячалі, выконваецца і будзе выканана. Ад дробязей з палівам - дызелем, бензінамі рознымі і гэтак далей. Прадукты харчавання. Мы выконваем свае абавязацельствы і нават перавыконваем. Можаце ніколькі не сумнявацца. Да сур'ёзных сістэмных пытанняў у рамках нашага саюза, у рамках ЕАЭС", - падкрэсліў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што Міхаіла Мішусціна ў пачатку кастрычніка чакаюць у Беларусі. У гэты перыяд плануюцца пасяджэнні Савета міністраў СД, Еўразійскага міжурадавага савета. У гэтыя ж дні Мінск будзе прымаць ІІ Міжнародную прамысловую выстаўку "ІНАПРАМ. Беларусь".

"У нас ёсць шэраг мерапрыемстваў чыста спецыфічных для Міхаіла Мішусціна. Вы абавязкова прыязджайце", - запрасіў Прэзідэнт Беларусі.



Фота: РІА Навіны