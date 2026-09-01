Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Беларусь вітае павелічэнне долі нацыянальных валют ва ўзаемных разліках краін ШАС

Аўтар:
media img

Беларусь вітае павелічэнне долі нацыянальных валют краін ШАС ва ўзаемных разліках. Пра гэта Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў - членаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, паведамляе БЕЛТА.

У ліку важнейшых напрамкаў работы ШАС беларускі лідар назваў эканоміку. Ён падкрэсліў, што сумесныя ініцыятывы павінны даваць канкрэтныя вынікі, умацоўваць дабрабыт народаў і спрыяць згуртаванню дзяржаў ШАС. "Рэгулярны кантакт нашых профільных ведамстваў наладжаны. І мы ўсе чакаем, што колькасць сустрэч пяройдзе ў якасць, запусціць маштабныя практычныя ініцыятывы", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт канстатаваў, што Беларусь цвёрда падтрымлівае хутчэйшае заснаванне Банка развіцця ШАС, каб надаць дадатковую ўстойлівасць эканамічным сувязям і ўмацаваць фінансавы суверэнітэт рэгіёна.

"Вітаем меры па павелічэнні долі нацыянальных валют ва ўзаемных разліках для фарміравання імунітэту нашых грашовых сістэм да глабальных выклікаў. Перш за ўсё да незаконных санкцый і аднабаковых прымусовых мер, якія разрываюць ланцужкі плацяжоў паміж нашымі краінамі, а таксама з іншымі гандлёвымі партнёрамі", - сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы.

Разделы:

ПрэзідэнтЭканоміка
x

Чытайце таксама