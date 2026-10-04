"Час Першага": Міжурадавы савет ЕАЭС, стратэгія будучыні, кадравыя рашэнні, планы Прэзідэнта

На гэтым тыдні Мінск без перабольшання стаў галоўным геапалітычным скрыжаваннем Еўразіі. У беларускай сталіцы стваралася стратэгія будучыні для вялікага рэгіёна - ад Брэста да Уладзівастока. Галоўным эканамічным стрыжнем сустрэч сталі саюзны Саўмін Беларусі і Расіі і Міжурадавы савет ЕАЭС, а заявы, якія прагучалі, выйшлі далёка за рамкі проста лічбаў. Аляксандр Лукашэнка падчас зносін з гасцямі расставіў галоўныя палітычныя акцэнты. Што называецца, на злобу дня.

Аб інтэграцыі: Мінск быў і застаецца ёй адданы. Агульная эканамічная прастора дазваляе сёння нівеліраваць эфект любых санкцый і застаецца ключавым рынкам збыту для краін аб'яднання. Аб адносінах з Расіяй: мы ніколі не былі здраднікамі, і стратэгічны курс на супрацоўніцтва ва ўсіх сферах трымаем выразна. Шматвектарнасць таму не перашкода.

І аб тэктанічных зрухах на Захадзе: Трамп канчаткова агаліў рэальны твар амерыканскай палітыкі - хто мацнейшы, той і мае рацыю. Што насамрэч адбывалася ў кулуарах еўразійскіх перамоў? Якая ўнутраная логіка гучных кадравых рашэнняў у Адміністрацыі Прэзідэнта і не толькі? А таксама ўсё пра графік і планы кіраўніка дзяржавы аж да Новага года (гл відэа).