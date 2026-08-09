Час Першага": палі Міншчыны, гандаль на сяле, новая ВНУ і знешнепалітычныя планы
Рэгіянальныя пытанні былі і застаюцца ў прыярытэце прэзідэнцкага парадку дня. Ураджай гэтага года, развіццё вытворчасцей у раёнах і стварэнне камфорту на сяле - усе гэтыя тэмы абмяркоўвалі на тыдні. Якасць і асартымент тавараў, справядлівыя цэны, перспектыўныя прадпрыемствы - усё тое, што датычыцца простых людзей.
Размаўляючы з жыхарамі Вілейкі, Аляксандр Лукашэнка не ўтойваў галоўную матывацыю: не даць загубіць вёску. Трэба звесці да мінімуму ўсе адрозненні з горадам па ўмовах жыцця. Адсюль і прынцыповыя даручэнні па арганізацыі гандлю на сяле.
Новыя магчымасці з'явяцца для таленавітай моладзі і не толькі - абмяркоўваюць стварэнне Акадэміі інтэлектуальных тэхналогій.
А яшчэ - якія знешнепалітычныя планы ў Прэзідэнта на другую палову года і чаму еўрапейцы сёння пажынаюць плады сваёй палітыкі? А таксама нягласнае спаборніцтва беларускіх губернатараў і эмоцыі, якія немагчыма скрыць - глядзіце відэа.