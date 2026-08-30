"Час Першага": перамовы Лукашэнкі і Пуціна, кіраўніцкая эфектыўнасць, імпартазамяшчэнне, саміт ШАС
Сумеснымі намаганнямі можна дабіцца большага ў эканоміцы, гандлі і прамысловай сферы. Разам прасцей вытрымліваць і ўдары знешняга ціску - такі, мабыць, галоўны лейтматыў беларуска-расійскіх перамоў. Мінск публічна, у адрозненне ад шматлікіх іншых краін, заяўляе аб падтрымцы саюзніка і намеры актыўна прасоўвацца на двухбаковым трэку. Кааперацыйныя намаганні (дзе вельмі важныя беларускія кампетэнцыі) ужо даюць адчувальны эфект і дазваляюць нівеляваць наступствы несправядлівых санкцый.
Глядзім шырэй: свае ідэі больш інтэнсіўнага ўзаемадзеяння Беларусь прапаноўвае і для Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, якую тайна называюць "процівагай Захаду". Саміт арганізацыі рыхтуецца прыняць Бішкек. Чаго чакаць ад сустрэчы? Як прайшлі перамовы Лукашэнкі і Пуціна? І якую ролю ўсё-такі павінен адыграць бізнес для краіны? Галоўныя тэмы тыдня і палітычнае закуліссе - глядзіце "Час Першага" ў відэа.