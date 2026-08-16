"Час Першага": прэмія за шматпалярнасць, уборачная, дзеці як трэнд, рэцэпт Зюганава, дары Палесся
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Рабочы графік Першага на гэтым тыдні: пул парацаваў усюды - у Палацы, пад Мінскам, у Гомельскай вобласці і нават паспеў на Палескі фэст.
Галоўныя тэмы: што яшчэ трэба паспяховым беларускім фермерам? У Гомельскай вобласці Прэзідэнт паразмаўляў на гэту тэму з тымі, у каго атрымліваецца весці прыватны бізнес у гэтай сферы.
Пачакаць з дзецьмі ці нараджаць? Як арыентаваць беларусак на другі варыянт? Нарада з урадам - пытанне выклікала сур'ёзны рэзананс.
І "Кліч Палесся" - фестываль, пра які варта ведаць, нават калі вы ніколі не былі на Палессі.
Гэты панядзелак у графіку Першага пачаўся, можна сказаць, з сяброўскай сустрэчы. Але які панядзелак без кавы зранку (глядзіце відэа).