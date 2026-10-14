"Дом, дзе чакае мама, - галоўнае месца сілы": Лукашэнка павіншаваў жанчын з Днём маці

14 кастрычніка Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў беларускіх жанчын з Днём маці, піша БЕЛТА.

Прэзідэнт адзначыў, што ў гэты святочны дзень усе самыя добрыя словы гучаць у адрас жанчын, якія падарылі нам жыццё і акружылі сапраўды бязмежнай любоўю і пяшчотай.

"З матчыных абдымкаў пачынаецца шчаслівае дзяцінства, мацярынская вера становіцца для дзіцяці крыніцай поспеху, а дом, у якім яго чакае мама, застаецца самым галоўным месцам яго сілы", - гаворыцца ў віншаванні.

"Дзякуй вам, нашы дарагія жанчыны, за тое, што застаяцеся вернымі свайму найважнейшаму прызначэнню, за вашу душэўную шчодрасць, стойкасць і створаны вамі свет, напоўнены радасным дзіцячым смехам", - падзякаваў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў суайчынніцам моцнага здароўя, дабра, натхнення і яскравых незабыўных момантаў, праведзеных з роднымі і блізкімі.

"Няхай кожная жанчына спазнае шчасце мацярынства, а нашы дзеці заўсёды будуць акружаны бацькоўскімі цеплынёй, клопатам і ўвагай", - падкрэсліў Прэзідэнт.

Віншаванне Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з Днём маці

Дарагія суайчынніцы!

Сёння мы адзначаем Дзень маці. Усе самыя добрыя словы гучаць у адрас жанчын, якія падарылі нам жыццё і акружылі нас сапраўды бязмежнай любоўю і пяшчотай.

З матчыных абдымкаў пачынаецца шчаслівае дзяцінства, мацярынская вера становіцца для дзіцяці крыніцай поспеху, а дом, у якім яго чакае мама, застаецца самым галоўным месцам яго сілы.

Дзякуй вам, нашы дарагія жанчыны, за тое, што застаяцеся вернымі свайму найважнейшаму прызначэнню, за вашу душэўную шчодрасць, стойкасць і створаны вамі свет, напоўнены радасным дзіцячым смехам.

Жадаю моцнага здароўя, дабра, натхнення і яскравых незабыўных момантаў, праведзеных з роднымі і блізкімі.

Няхай кожная жанчына спазнае шчасце мацярынства, а нашы дзеці заўсёды будуць акружаны бацькоўскімі цеплынёй, клопатам і ўвагай.

Аляксандр Лукашэнка,

14 кастрычніка 2026 года.