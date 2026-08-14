"Галоўнае - вынік": Лукашэнка абазначыў умову для дзяржпадтрымкі сельгаспрадпрыемстваў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падчас рабочай паездкі ў Жыткавіцкі раён абазначыў галоўную ўмову для дзяржпадтрымкі ў сельскай гаспадарцы, піша БЕЛТА.
Кіраўнік дзяржавы наведаў сялянскую гаспадарку Міхаіла Шруба. Размова зайшла аб далучэнні зямель праблемных гаспадарак да больш паспяховых. Міхаіл Шруб адзначыў, што ў яго ёсць патрэбнасць у дадатковых сельгасугоддзях.
Прэзідэнт даручыў прапрацаваць гэта пытанне, але і абазначыў умову, пры якой сельгаспрадпрыемствы могуць разлічваць на падтрымку з боку дзяржавы: "Галоўнае - вынік. Надышоў час адыходзіць ад хацелак".