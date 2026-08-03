Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Ход уборачнай і падрыхтоўка да азімай сяўбы: Юрый Горлаў далажыў Лукашэнку наконт сітуацыі ў АПК

Image

Экватар пройдзены: якім будзе новы ўраджай? Аб ходзе ўборачнай і выкананні даручэнняў у аграрнай сферы Прэзідэнту Беларусі 3 жніўня далажыў міністр сельскай гаспадаркі.

У лічбах гэта ўжо больш за 4,5 млн т збожжа. Сярод першых рэгіёнаў-мільённікаў Брэсцкая і Мінская вобласці. Набліжаецца да адзнакі ў 1 млн т і Гродзенскі рэгіён.

Стан збожжа і іншыя фактары дазваляюць разлічваць на ўраджай не ніжэй, чым у 2025 годзе.

Акрамя ўборачнай у Беларусі рыхтуюцца да сяўбы азімых, наконт гэтага таксама дэталёва было даложана Прэзідэнту. Пад азімы рапс ужо падрыхтавана звыш паловы плошчаў. Больш за тое, паўночныя раёны ўжо пачалі сяўбу.

Асобна ўзнімалася і пытанне будаўніцтва прафілакторыяў для цялят.

"Мы вызначыліся: 528 прафілакторыяў нам трэба пабудаваць сёлета. На сённяшні дзень у нас ужо пабудаваны 161 прафілакторый, работа працягваецца. У высокай ступені гатоўнасці ў нас больш за палову прафілакторыяў", - адзначыў Юрый Горлаў.

Акрамя непасрэдна будаўніцтва прафілакторыяў у тэрмін павінна быць выраблена і ўведзена ўсё неабходнае тэхналагічнае абсталяванне, дадаў міністр. І відавочнае патрабаванне - новыя цялятнікі не павінны пуставаць.

Разделы:

ПрэзідэнтСельская гаспадарка
x

Чытайце таксама