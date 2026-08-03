Ход уборачнай і падрыхтоўка да азімай сяўбы: Юрый Горлаў далажыў Лукашэнку наконт сітуацыі ў АПК
Экватар пройдзены: якім будзе новы ўраджай? Аб ходзе ўборачнай і выкананні даручэнняў у аграрнай сферы Прэзідэнту Беларусі 3 жніўня далажыў міністр сельскай гаспадаркі.
У лічбах гэта ўжо больш за 4,5 млн т збожжа. Сярод першых рэгіёнаў-мільённікаў Брэсцкая і Мінская вобласці. Набліжаецца да адзнакі ў 1 млн т і Гродзенскі рэгіён.
Стан збожжа і іншыя фактары дазваляюць разлічваць на ўраджай не ніжэй, чым у 2025 годзе.
Акрамя ўборачнай у Беларусі рыхтуюцца да сяўбы азімых, наконт гэтага таксама дэталёва было даложана Прэзідэнту. Пад азімы рапс ужо падрыхтавана звыш паловы плошчаў. Больш за тое, паўночныя раёны ўжо пачалі сяўбу.
Асобна ўзнімалася і пытанне будаўніцтва прафілакторыяў для цялят.
"Мы вызначыліся: 528 прафілакторыяў нам трэба пабудаваць сёлета. На сённяшні дзень у нас ужо пабудаваны 161 прафілакторый, работа працягваецца. У высокай ступені гатоўнасці ў нас больш за палову прафілакторыяў", - адзначыў Юрый Горлаў.
Акрамя непасрэдна будаўніцтва прафілакторыяў у тэрмін павінна быць выраблена і ўведзена ўсё неабходнае тэхналагічнае абсталяванне, дадаў міністр. І відавочнае патрабаванне - новыя цялятнікі не павінны пуставаць.