Лукашэнка: 17 верасня 1939 года - дзень вяртання мільёнаў беларусаў у сваю сям'ю

Дата 17 верасня 1939 года стала сапраўды лёсавызначальнай падзеяй, днём уз'яднання народа і вяртання мільёнаў беларусаў у сваю сям'ю. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на моладзевым форуме "Моладзь. Беларусь. Будучыня", прысвечаным Дню народнага адзінства, перадае БЕЛТА.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што шчыра рады бачыць удзельнікаў і гасцей форуму - маладых, яркіх, поўных энергіі. "Вы - галоўныя дзеючыя асобы нашага мерапрыемства і свята ў цэлым. І менавіта з вамі я хацеў бы пагаварыць аб даце, важнейшай у нашай гісторыі", - звярнуўся да іх Аляксандр Лукашэнка.

"Мы адзначаем Дзень народнага адзінства. Дзень уз'яднання беларускага народа ў адной дзяржаве, дзень вяртання мільёнаў беларусаў у сваю сям'ю, у сваю Айчыну. Сапраўды лёсавызначальная падзея. 17 верасня - свята асаблівае. У першую чаргу для вас - маладых, актыўных, уключаных у грамадскае жыццё краіны. І гэта нагода пагаварыць пра будучыню, якая будуецца на ўроках і вопыце, на фундаменце мінулага. Пагаварыць пра вашу будучыню, - сказаў ён. - Выпадковых жа людзей тут няма. Хутчэй за ўсё (тут. - Заўвага БЕЛТА) людзі з пэўнымі амбіцыямі (гэта добра - без амбіцый нічога не бывае), пэўнымі мэтамі, якія ўжо сябе паказалі ў гэтым жыцці".