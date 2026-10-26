Лукашэнка: Беларусь і Манголія дамовіліся пра тое, як развіваць адносіны на перспектыву

Прэзідэнты Беларусі і Манголіі дамовіліся пра тое, як развіваць адносіны дзвюх краін на перспектыву. Пра гэта беларускі лідар Аляксандр Лукашэнка заявіў на афіцыйных перамовах у вузкім складзе з Прэзідэнтам Манголіі Ухнаагійн Хурэлсухам, перадае БЕЛТА.

"Мы ўчора (у час нефармальнай сустрэчы. - Заўвага news.by) час дарма не трацілі і тры гадзіны абмяркоўвалі цяперашні стан спраў у нашых адносінах і паспрабавалі акрэсліць дарожную карту нашага супрацоўніцтва. Калі коратка, мы дамовіліся аб тым, што трэба пачынаць супрацоўніцтва па-сур'ёзнаму. А для таго, каб пабудаваць надзейны будынак, патрэбны моцны фундамент. І прынялі рашэнне, што трэба пачынаць з трох добрых канкрэтных праектаў, якія ляжалі б у аснове нашага супрацоўніцтва", - заявіў беларускі лідар.