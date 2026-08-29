Лукашэнка: Беларусь і Расія будуць сумесна пераадольваць цяжкасці

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 29 жніўня правёў перамовы са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. У падмаскоўнай рэзідэнцыі Нова-Агарова кіраўнікі дзяржаў абмеркавалі найбольш актуальныя пытанні двухбаковага парадку дня і не толькі. Напярэдадні рэвізія беларуска-расійскіх пытанняў прайшла і ва ўрадзе, дзе ў Аляксандра Лукашэнкі адбылася грунтоўная размова з расійскім прэм'ерам Міхаілам Мішусціным.

Узаемны гандаль Саюзнай дзяржавы паказвае рэкордныя значэнні, краіны супрацоўнічаюць па ўсім спектры кірункаў - ад паставак да складаных кааперацыйных праектаў. Беларусь аказвае саюзніку ўсялякую падтрымку і выконвае ўсе абавязацельствы своечасова.

"Для прыняцця рашэнняў практычна пытанняў няма. Урады добра працуюць", - сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка канстатаваў, што тавараабарот Беларусі і Расіі расце і ў 2026 годзе. "Як мінімум на 12 %. Мы перасягнём і значна ўзровень мінулага года ў нашым тавараабароце. Прыемна, што ў гэтым тавараабароце вялікае месца займае сучасная электроніка", - адзначыў беларускі лідар.- Што датычыцца бягучых пытанняў, мы свята выконваем усе нашы дамоўленасці, пачынаючы ад сельскай гаспадаркі, харчавання, паліва".

Прэзідэнт Расіі цёпла прывітаў беларускага калегу: "Вельмі рады нашай новай сустрэчы".

Уладзімір Пуцін адзначыў, што напярэдадні адбыліся перамовы Аляксандра Лукашэнкі з кіраўніком расійскага ўрада. "Падчас нашых сённяшніх зносін падвядзём некаторыя вынікі. Калі трэба будзе нешта дадаць і адкарэктаваць, мы гэта як раз і зробім", - сказаў ён.

Акрамя таго, на парадку дня перамоў лідараў дзвюх краін супрацоўніцтва на міжнароднай арэне, тэматыка ўмацавання Саюзнай дзяржавы. Расія і Беларусь, як падкрэсліў Уладзімір Пуцін, разам працуюць на міжнародных пляцоўках, уключаючы ААН, СНД, ШАС і іншыя. "Усё гэта таксама, вядома, будзе сёння ў полі нашай увагі", - адзначыў Уладзімір Пуцін.

Прэзідэнт Беларусі знаходзіцца з рабочым візітам у Расіі

Аляксандр Лукашэнка даў высокую ацэнку сумеснай працы ўрадаў. На двухбаковым трэку няма невырашальных пытанняў, узмоцнена расце эканамічнае партнёрства. Лідары краін падтрымліваюць актыўны палітычны дыялог для ацэнкі сітуацыі як у эканамічным плане, так і міжнароднай сітуацыі і пытаннях бяспекі.