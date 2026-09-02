Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Лукашэнка: Беларусь надае вялікае значэнне стратэгічнаму партнёрству з В'етнамам

Аўтар:
Image

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя суайчыннікаў і сябе асабіста павіншаваў генеральнага сакратара Цэнтральнага камітэта Камуністычнай партыі В'етнама, Прэзідэнта краіны То Лама з Днём Незалежнасці, паведамляе прэс-служба беларускага лідара.

"Гістарычны шлях, які прайшоў суверэнны В'етнам, загартаваў і аб'яднаў народ і партыю ў адзіную моцную дзяржаву", - гаворыцца ў віншаванні.

Прэзідэнт падкрэсліў, што Мінск надае вялікае значэнне стратэгічнаму партнёрству з Ханоем і разлічвае на дынаміку кантактаў за кошт новых праектов і ініцыятыў у гандлёвай, інвестыцыйнай, навукова-тэхнічнай і гуманітарнай сферах.

"Спадзяюся ў хуткім часе абмеркаваць з Вамі прыярытэтныя пытанні беларуска-в'етнамскага парадку дня, якія акрэсляць галоўныя напрамкі ўзаемадзеяння нашых краін на найбліжэйшую перспектыву. Лічу, што асновай для сумеснай практычнай працы павінна быць дарожная карта па развіцці супрацоўніцтва паміж Беларуссю і В'етнамам", - адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў То Ламу і яго блізкім выдатнага здароўя, шчасця і поспехаў, а братэрскаму в'етнамскаму народу - міру, дабрабыту і росквіту.

Разделы:

Прэзідэнт
x

Чытайце таксама