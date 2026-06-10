Лукашэнка даў прагноз наконт міру ў інтэрв'ю "Аль-Арабіі"

Прэзідэнт даў інтэрв'ю тэлеканалу "Аль-Арабія". У Палацы Незалежнасці 12 чэрвеня адбылася вялікая і адкрытая размова аб глабальных выкліках і гарачых пунктах у рэгіёне і свеце (аб іх прычынах і магчымым вырашэнні). Пазіцыю Беларусі наш Прэзідэнт агучыў у інтэрв'ю аднаму з самых уплывовых медыя Блізкага Усходу - тэлеканалу "Аль-Арабія".