Лукашэнка: Каракас заўсёды можа разлічваць на Мінск - надзейнага партнёра і саюзніка
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў выконваючую абавязкі Прэзідэнта Венесуэлы Дэлсі Элаіну Радрыгес Гомес з Днём Незалежнасці.
"Гэтае свята з'яўляецца ўвасабленнем мужнасці і самаахвярнасці Сімона Балівара, Франсіска дэ Міранды і іншых выдатных барацьбітоў, якія заклалі трывалую аснову для будучыні незалежнай Венесуэлы. Пачэснае месца ў гэтым спісе займае камандантэ Уга Чавес, мой сябар і аднадумец, сапраўдны лідар і патрыёт", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што цяпер народ Венесуэлы сутыкнуўся з новай беспрэцэдэнтнай формай агрэсіі, якая не мае ніякага апраўдання. "Тым не менш трагічныя студзеньскія падзеі не зламалі дух венесуэльцаў і прадэманстравалі, якой цаной адстойваецца суверэнітэт і права краіны самастойна вызначаць свой лёс", - канстатаваў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь першая падтрымала Венесуэлу ў, бадай, найбольш складаны гістарычны перыяд. "Мы вітаем паслядоўныя намаганні ўрада на чале з Вамі па захаванні міру, канстытуцыйнага парадку і хутчэйшага вяртання на радзіму Прэзідэнта Нікаласа Мадуры Мораса і яго жонкі Сіліі Флорэс", - адзначыў беларускі лідар.
Кіраўнік дзяржавы перакананы, што Венесуэла пад кіраўніцтвам Дэлсі Элаіны Радрыгес Гомес прадоўжыць упэўнена адстойваць нацыянальныя інтарэсы і застанецца вернай ідэалам свабоды і справядлівасці.
"Нягледзячы на турбулентнасць на міжнароднай арэне, беларуска-венесуэльскія адносіны дэманструюць ідэйную ўстойлівасць і накіраванасць на ўмацаванне стратэгічнага супрацоўніцтва ў шматлікіх сферах узаемнага інтарэсу на аснове традыцыйных прынцыпаў павагі, салідарнай падтрымкі і здаровага прагматызму, - звярнуў увагу Прэзідэнт. - Каракас заўсёды можа разлічваць на Мінск - надзейнага партнёра і паслядоўнага саюзніка, гатовага да далейшага паглыблення канструктыўнага дыялогу як у двухбаковым, так і ў шматбаковым фарматах".
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Дэлсі Элаіне Радрыгес Гомес моцнага здароўя, невычэрпнай энергіі і значных поспехаў у адказнай дзяржаўнай дзейнасці, а венесуэльскаму народу - адзінства і працвітання.