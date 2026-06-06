3.83 BYN
2.82 BYN
3.28 BYN
Лукашэнка - Хань Чжэну: Вы можаце разлічваць на нас як на самых надзейных сяброў і прыхільнікаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з намеснікам старшыні КНР Хань Чжэнам. Ён пабываў у Беларусі з рабочым візітам.
Краіны звязаны ўсепагодным і ўсебаковым стратэгічным супрацоўніцтвам, гэта найвышэйшы ўзровень міждзяржаўных адносін. Зараз мы маем намер умацоўваць іх новымі праектамі.
Ад простага гандлю да шматбаковага эканамічнага ўзаемадзеяння - такую трансфармацыю прайшлі адносіны Мінска і Пекіна. Сёння краіны супрацоўнічаюць ва ўсіх сферах. Наладжаны не толькі актыўны палітычны дыялог. Кітай набірае вагу ў якасці найважнейшага гандлёвага і інвестыцыйнага партнёра Беларусі (гл. видэа).