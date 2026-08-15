Лукашэнка: Мінск імкнецца да паглыблення дыялогу з Нью-Дэлі і разлічвае на новы ўзровень адносін
Лукашэнка: Мінск імкнецца да паглыблення дыялогу з Нью-Дэлі і разлічвае на новы ўзровень адносін
Прэзідэнт Беларусі павіншаваў Прэзідэнта Індыі Драўпадзі Мурму, Прэм'ер-міністра Нарэндру Модзі і грамадзян з нацыянальным святам - Днём Незалежнасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў Прэзідэнта Індыі Драўпадзі Мурму, Прэм'ер-міністра Нарэндру Модзі і грамадзян гэтай краіны з нацыянальным святам - Днём Незалежнасці. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
"Ваша дзяржава па праве карыстаецца аўтарытэтам на глабальнай арэне, адыгрывае значную канструктыўную ролю ў вырашэнні актуальных пытанняў міжнароднага парадку дня. Мы высока ацэньваем дзейнасць індыйскага кіраўніцтва па ажыццяўленні маштабных рэформ, забеспячэнні стабільнасці і згоды ў краіне", - адзначыў кіраўнік дзяржавы ў віншаванні Прэзідэнту Індыі.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Мінск нязменна імкнецца да паглыблення дыялогу з Нью-Дэлі і разлічвае актыўнымі сумеснымі намаганнямі вывесці адносіны на якасна новы ўзровень як у палітычнай, так і ў эканамічнай сферы.
У віншаванні Прэм'ер-міністру Індыі кіраўнік дзяржавы адзначыў: "Пад Вашым мудрым кіраўніцтвам Індыя ўпэўнена рухаецца па шляху прагрэсу, умацоўвае свой аўтарытэт як аднаго з глабальных цэнтраў стабільнасці і эканамічнага росту. Індыя - важны і надзейны партнёр Беларусі на міжнароднай арэне. Я высока цаню дух дружбы і падтрымкі, які існуе паміж нашымі краінамі, і разлічваю на далейшае паглыбленне супрацоўніцтва ў гандлі, інвестыцыях, навуцы і тэхналогіях".
Аляксандр Лукашэнка выказаў перакананасць у тым, што сумеснымі намаганнямі ўдасца вывесці беларуска-індыйскія адносіны на стратэгічны ўзровень.