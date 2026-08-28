Лукашэнка - Мішусціну: Усе, што мы намецілі, выконваецца і будзе выканана
Беларусь у развіцці супрацоўніцтва з Расіяй выконвае свае абавязацельствы. Гэта 28 жніўня заявіў Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы ў расійскім урадзе ў рамках свайго рабочага візіту.
На 29 жніўня намечаны перамовы лідараў. Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін абмяркуюаць галоўныя тэмы на двухбаковым трэку, а таксама пытанні бяспекі і міжнароднага становішча.
Тавараабарот Беларусі і Расіі сістэмна расце. Вялікае значэнне надаюць і прамысловай кааперацыі - многія агульныя праекты сталі магчымыя, таму што Беларусь захавала моцную базу і кампетэнцыі для гэтай работы і надалей.
Звонку падкідваюць нямала праблем, але разам краіны спраўляюцца са шматлікімі выклікамі.
Больш падрабязна пра сустрэчу Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі і кіраўніка расійскага ўрада Міхаіла Мішусціна гл. відэа.