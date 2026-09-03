Лукашэнка: Мы не павінны маладых спецыялістаў "насіць на руках", але дзесьці дапамагчы трэба

Маладых спецыялістаў у Беларусі не трэба, вобразна кажучы, насіць на руках, але ім варта дапамагаць, дзе гэта неабходна. Такую задачу Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка паставіў, прымаючы з дакладам міністра адукацыі Андрэя Іванца, паведамляе БЕЛТА.

"Я папрасіў, каб мне прадаставілі даныя. Як у іх (маладых спецыялістаў. - Заўвага рэд.) справы, што там у нас не хапае? Гэта не значыць, што мы іх на руках павінны насіць. Мяне ніхто не насіў і нават вас ніхто не насіў. Карабкаліся мы па гэтым жыцці самі. Але недзе дапамагчы трэба", - сказаў кіраўнік дзяржавы.