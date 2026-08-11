Лукашэнка накіраваў спачуванне Прэзідэнту Калумбіі ў сувязі з гібеллю людзей з-за землетрасення

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў спачуванне Прэзідэнту Рэспублікі Калумбія Абеларда дэ ла Эспрыэлье ў сувязі з гібеллю людзей у выніку магутнага землетрасення, паведамляе БЕЛТА.

"У Рэспубліцы Беларусь з глыбокім смуткам успрынялі вестку аб магутным землетрасенні ў Рэспубліцы Калумбія, вынікам якога сталі шматлікія чалавечыя ахвяры і маштабныя разбурэнні, - адзначыў кіраўнік дзяржавы. - У гэты сумны час ад імя беларускага народа і сябе асабіста выказваю вам, родным і блізкім загінуўшых, а таксама ўсім калумбійцам шчырыя спачуванні і словы падтрымкі".

Аляксандр Лукашэнка пажадаў стойкасці і хуткага выздараўлення пацярпелым, сіл і мужнасці жыхарам краіны для пераадолення трагічных наступстваў стыхійнага бедства.