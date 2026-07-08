Лукашэнка накіраваў спачуванне родным і блізкім Мікалая Чаргінца
Лукашэнка накіраваў спачуванне родным і блізкім Мікалая Чаргінца
7 ліпеня не стала народнага пісьменніка Беларусі Мікалая Чаргінца. Яму было 88 гадоў.
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў шчырыя спачуванні родным і блізкім выбітнага пісьменніка і дзяржаўнага дзеяча.
"Уласцівыя Мікалаю Іванавічу чалавечнасць і прыстойнасць нараўне з вопытам баявога афіцэра і жыццёвай мудрасцю сталі асновай творчага поспеху і народнага прызнання", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка.
"Яго шматгранная дзейнасць пакінула прыкметны след у грамадскім і культурным жыцці Беларусі і з'яўляецца яркім прыкладам беззапаветнага служэння Айчыне. Перакананы, што светлая памяць аб гэтым выдатным чалавеку назаўжды застанецца ў гісторыі краіны і сэрцах беларусаў", - падкрэсліў Прэзідэнт.