Лукашэнка накіраваў спачуванні кіраўніцтву Пакістана ў сувязі з гібеллю дзяцей пры абрушванні школы
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў спачуванні Прэзідэнту Пакістана Асіфу Алі Зардары і прэм'ер-міністру Шахбазу Шарыфу ў сувязі са шматлікімі ахвярамі ў выніку абрушвання школы ў Пешавары, інфармуе БЕЛТА.
"У цяжкі час мы падзяляем вялікае гора і смуткуем разам з пакістанцамі, якія страцілі сваіх дарагіх дзяцей", - гаворыцца ў спачуванні Прэзідэнту Пакістана.
У пасланні на адрас прэм'ер-міністра кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў Беларусі з вялікім болем успрынялі вестку аб страшнай трагедыі, якая забрала жыцці дзясяткаў чалавек, большасць з якіх - дзеці.
Ад імя ўсяго беларускага народа і сябе асабіста Аляксандр Лукашэнка выказаў спачуванні кіраўніцтву Пакістана, родным і блізкім загінулых, пажадаў ім духоўных сіл і мужнасці вытрымаць гэта выпрабаванне, а пацярпелым - хутчэйшага выздараўлення.