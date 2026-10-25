Лукашэнка накіраваў віншавальнае пасланне Такаеву з нагоды Дня Рэспублікі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншавальнае пасланне Прэзідэнту Казахстана Касым-Жамарту Такаеву з нагоды нацыянальнага свята - Дня Рэспублікі. Аб гэтым паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
"Гэты знамянальны дзень займае асаблівае месца ў гісторыі краіны, сімвалізуючы сцвярджэнне дзяржаўнасці і самастойнага развіцця. Пройдзены за гады незалежнасці шлях стаў сведчаннем стваральнай сілы казахстанцаў, іх згуртаванасці, мудрасці, імкнення да міру і дабрабыту", - гаворыцца ў віншаванні.
Прэзідэнт падкрэсліў, што Беларусь даражыць адносінамі стратэгічнага партнёрства з Казахстанам, якія з'яўляюцца прыкладам узаемнага даверу і сапраўднай зацікаўленасці ў поспеху адзін аднаго. "Перакананы, трывалы падмурак нашага сяброўства дазволіць і надалей разам адказваць на выклікі сучаснасці, увасабляць у жыццё маштабныя праекты і ініцыятывы, - адзначыў кіраўнік дзяржавы. - З мэтай абмеркавання перспектыў супрацоўніцтва Мінска і Астаны аднаўляю запрашэнне наведаць Беларусь з афіцыйным візітам".
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Касым-Жамарту Такаеву здароўя і шчасця, а жыхарам Казахстана - дабра і росквіту.