Лукашэнка падпісаў распараджэнне аб падзяцы працаўнікам АПК і шасці сельгаспрадпрыемстваў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў распараджэнне аб аб'яўленні падзякі Прэзідэнта працаўнікам аграпрамысловага комплексу і калектывам сельгаспрадпрыемстваў, піша БЕЛТА.
За значны ўклад у развіццё сельскагаспадарчай галіны, дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў Падзякі Прэзідэнта ўдастоены працаўнікі АПК Мінскай вобласці і Нясвіжскага раёна, а таксама калектывы работнікаў шасці сельгаспрадпрыемстваў: СУП "Міжлескае" Лунінецкага раёна Брэсцкай вобласці, ААТ "Навасёлкі-Лучай" Пастаўскага раёна Віцебскай вобласці, ААТ "Ціхінічы" Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці, СВК "Свіслач" Гродзенскага раёна, ААТ "Казловічы-Агра" Слуцкага раёна Мінскай вобласці, КСУП "Ніва-Барсукі" Кіраўскага раёна Магілёўскай вобласці.