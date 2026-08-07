Лукашэнка паставіў задачу максімальна сцерці адрозненні паміж горадам і вёскай
Перад вертыкаллю ўлады стаіць задача максімальна сцерці адрозненні паміж горадам і вёскай. Пра гэта Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на нарадзе па пытаннях забеспячэння сельскага насельніцтва шырокім асартыментам тавараў пад поўную патрэбу, паведамляе БЕЛТА.
Мерапрыемства прысвечана таму, як павысіць узровень і якасць жыцця сельскага насельніцтва, забяспечыўшы яго ўсімі неабходнымі таварамі і паслугамі.
"Я ўважліва назіраю за рэгіёнамі: як жывуць людзі, ці ёсць годная праца, жыллё, сацыяльныя аб'екты і іншае. Перад уладнай вертыкаллю стаіць задача - зрабіць так, каб максімальна сцерці адрозненні паміж горадам і вёскай. Але сцерці так, каб не сцерлі вёску", - падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.
Для гэтага ў Беларусі развіваюць апорныя сельскія населеныя пункты (аграгарадкі і буйныя вёскі), рамантуюць і будуюць новыя дарогі, пастаянна павышаюцца патрабаванні да абслугоўвання на сяле. І тут найважнейшым аспектам з'яўляецца гандаль.