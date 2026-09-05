Лукашэнка павіншаваў гасцей і ўдзельнікаў Дня беларускага пісьменства
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванні ўдзельнікам і гасцям Дня беларускага пісьменства, піша прэс-служба беларускага лідара.
"Такія сустрэчы майстроў, друкароў і аматараў мастацкага слова з'яўляюцца нязменнай крыніцай мудрасці продкаў, жывога дыялогу паміж людзьмі і сродкам фарміравання ў грамадстве агульначалавечых каштоўнасцей", - гаворыцца ў віншаванні.
Прэзідэнт адзначыў, што ў 2026 годзе гасцей свята прымае гасцінны Касцюковіцкі раён - край шумлівых бароў і старажытных храмаў, радзіма выбітных беларускіх класікаў Аркадзя Куляшова і Iвана Чыгрынава.
"Упэўнены, што менавіта на гэтай зямлі кожны зможа дакрануцца да сапраўдных літаратурных скарбаў нашага народа, пачуць гучанне роднай мовы, адкрыць для сябе новыя імёны і творы сучасных беларускіх і замежных аўтараў", - падкрэсліў Аляксандр Лукшэнка.
Прэзідэнт пажадаў удзельнікам і гасцям Дня беларускага пісьменстваа моцнага здароўя, цікавых сустрэч, невычарпальнага творчага натхнення і дабрабыту.