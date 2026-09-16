Лукашэнка павіншаваў мітрапаліта Веніяміна з днём нараджэння
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Мітрапаліта Мінскага і Заслаўскага Веніяміна, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі з днём нараджэння. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
"Праваслаўная Царква на беларускіх землях мае багатую гісторыю. Сёння плённае супрацоўніцтва дзяржаўных органаў і царкоўных інстытутаў садзейнічае ўмацаванню асноў грамадства і яго духоўнаму развіццю, - гаворыцца ў віншаванні. - Ваша няспыннае самаадданае пастырскае служэнне спрыяе ўмацаванню праваслаўнай культуры на нашай зямлі, абуджэнню ў сэрцах людзей любові, дабра, міласэрнасці".
Аляксандр Лукашэнка пажадаў мітрапаліту Веніяміну здароўя, міру і Божага благаслаўлення на многія гады: "Няхай і надалей Вам спадарожнічае поспех у адказным служэнні ў імя хрысціянскіх каштоўнасцей і росквіту беларускага народа".