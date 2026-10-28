Лукашэнка павіншаваў народ Чэхіі з Днём узнікнення незалежнай чэхаславацкай дзяржавы
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя грамадзян краіны і сябе асабіста павіншаваў народ Чэхіі з Днём узнікнення незалежнай чэхаславацкай дзяржавы. Аб гэтым паведамляе прэс-служба беларускага лідара.
"Гісторыя ўзаемадзеяння нашых краін памятае шмат прыкладаў канструктыўнага супрацоўніцтва. На працягу дзесяцігоддзяў беларусы і чэхі паспяхова развівалі міжчалавечыя кантакты, рэалізоўвалі эканамічныя, гуманітарныя і культурныя ініцыятывы", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў: у цяперашняй складанай геапалітычнай сітуацыі трэба рабіць акцэнт на тым, што аб'ядноўвае, а не аддаляе народы, весці заснаваны на ўзаемнай павазе прагматычны дыялог, а не назапашваць нявырашаныя праблемы.
"Перакананы, пошук пунктаў супадзення інтарэсаў дазволіць Мінску і Празе вярнуцца на шлях стваральнага партнёрства на карысць абодвух народаў. Беларусь гатова прыкласці для гэтага неабходныя намаганніі", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў усім жыхарам Чэхіі шчасця, дабрабыту і мірнага неба над галавой.