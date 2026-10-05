Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Таджыкістана з днём нараджэння
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Таджыкістана Эмамалі Рахмона з днём нараджэння. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
"Вашы адданае служэнне інтарэсам таджыкскага грамадства, беражлівае стаўленне да культурнай і гістарычнай спадчыны з'яўляюцца прыкладам выдатнага дзяржаўнага лідарства, а дальнабачная палітыка дазваляе краіне рухацца па шляху ўстойлівага развіцця", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што высока цэніць і шануе шматгадовае сяброўства з Эмамалі Рахмонам, якое спрыяе адкрыццю новых гарызонтаў узаемавыгаднага супрацоўніцтва Мінска і Душанбэ. Кіраўнік дзяржавы перакананы, што брацкія сувязі паміж народамі дзвюх краін будуць і надалей умацоўвацца.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў Прэзідэнту Таджыкістана добрага здароўя, шчасця, дабрабыту, сіл і энергіі для ажыццяўлення намечаных планаў.