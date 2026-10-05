Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Таджыкістана з днём нараджэння

Аўтар:
media img
Фота sb.by

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Таджыкістана Эмамалі Рахмона з днём нараджэння. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

"Вашы адданае служэнне інтарэсам таджыкскага грамадства, беражлівае стаўленне да культурнай і гістарычнай спадчыны з'яўляюцца прыкладам выдатнага дзяржаўнага лідарства, а дальнабачная палітыка дазваляе краіне рухацца па шляху ўстойлівага развіцця", - гаворыцца ў віншаванні.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што высока цэніць і шануе шматгадовае сяброўства з Эмамалі Рахмонам, якое спрыяе адкрыццю новых гарызонтаў узаемавыгаднага супрацоўніцтва Мінска і Душанбэ. Кіраўнік дзяржавы перакананы, што брацкія сувязі паміж народамі дзвюх краін будуць і надалей умацоўвацца.

Прэзідэнт Беларусі пажадаў Прэзідэнту Таджыкістана добрага здароўя, шчасця, дабрабыту, сіл і энергіі для ажыццяўлення намечаных планаў.

Раздзелы:

Прэзідэнт
x

Чытайце таксама