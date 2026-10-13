Лукашэнка павіншаваў старшыню Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі з днём нараджэння
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Старшыню Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі Бакытжана Сагінтаева з днём нараджэння. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што высока цэніць багаты кіраўніцкі вопыт і актыўны ўдзел Бакытжана Сагінтаева ў лёсе Еўразійскага эканамічнага саюза.
"Перакананы, веды і намаганні, якія Вы штодзень укладваеце ў работу па развіцці супрацоўніцтва і пабудове ўстойлівых сувязей паміж дзяржавамі - членамі ЕАЭС, дадуць плённыя вынікі ў справе ўмацавання еўразійскай інтэграцыі", - падкрэсліў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Бакытжану Сагінтаеву добрага здароўя, невычэрпнай энергіі і далейшых поспехаў у адказнай дзейнасці.