Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Прэзідэнт павіншаваў з юбілеем народную артыстку Беларусі Валянціну Гаявую

Image

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў з юбілеем народную артыстку Беларусі Валянціну Гаявую, паваедамляе БЕЛТА.

"Ваш жыццёвы і творчы шлях з'яўляецца сапраўдным прыкладам высокага служэння любімай справе і цэлай эпохай у гісторыі харэаграфічнага ансамбля "Харошкі". Яркія сцэнічныя вобразы, створаныя Вамі, займаюць асаблівае месца ў айчыннай культурнай спадчыне. Глыбокай павагі заслугоўвае Ваш уклад у выхаванне новых пакаленняў артыстаў, якія сваёй творчасцю праслаўляюць родную Беларусь", - адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў Валянціне Гаявой доўгіх гадоў жыцця, моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту.

Разделы:

Прэзідэнт
x

Чытайце таксама