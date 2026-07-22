Прэзідэнт павіншаваў з юбілеем народную артыстку Беларусі Валянціну Гаявую
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў з юбілеем народную артыстку Беларусі Валянціну Гаявую, паваедамляе БЕЛТА.
"Ваш жыццёвы і творчы шлях з'яўляецца сапраўдным прыкладам высокага служэння любімай справе і цэлай эпохай у гісторыі харэаграфічнага ансамбля "Харошкі". Яркія сцэнічныя вобразы, створаныя Вамі, займаюць асаблівае месца ў айчыннай культурнай спадчыне. Глыбокай павагі заслугоўвае Ваш уклад у выхаванне новых пакаленняў артыстаў, якія сваёй творчасцю праслаўляюць родную Беларусь", - адзначыў кіраўнік дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Валянціне Гаявой доўгіх гадоў жыцця, моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту.