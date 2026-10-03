Лукашэнка павіншаваў жыхароў Германіі з Днём германскага адзінства
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народ Федэратыўнай Рэспублікі Германія з Днём германскага адзінства. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА.
"Нямецкі народ зрабіў практычна немагчымае - аб'яднаў раздзеленыя сем'і і ліквідаваў былыя межы. Беларусь добра разумее ўсю складанасць гэтага працэсу", - гаворыцца ў віншаванні.
"Пасля заканчэння Другой Сусветнай вайны, якая прынесла смерць і смутак мільёнам беларусаў, быў дасягнуты значны прагрэс у прымірэнні нашых народаў, стварэнні фундаменту для мірнага суіснавання і супрацоўніцтва", - адзначыў беларускі лідар.
Кіраўнік дзяржавы перакананы: нягледзячы на дзеянні асобных палітыкаў у Германіі і на Захадзе ў цэлым, якія крок за крокам падрываюць дасягненні мінулых гадоў, жыхары Беларусі і Германіі пераадолеюць сучасныя выклікі і змогуць абараніць сваё права жыць і дружыць у мірнай Еўропе.
"Наша краіна заўсёды была і застаецца адкрытай да канструктыўнага дыялогу. Запрашаю грамадзян Германіі наведваць Беларусь у рамках бязвізавага ўезду, каб адчуць гасціннасць і міралюбнасць беларусаў, а таксама ўбачыць на ўласныя вочы прыгажосць беларускай зямлі", - дадаў ён.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў нямецкаму народу ўпэўненасці ў сонечнай будучыні, шчасця і працвітання.