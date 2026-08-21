Лукашэнка пра нефармальныя перамовы з Прэзідэнтам М'янмы: Абмеркавалі ўсе напрамкі супрацоўніцтва
Прэзідэнты Беларусі і М'янмы падчас нефармальнай сустрэчы, якая адбылася 20 жніўня, абмеркавалі ўсе напрамкі супрацоўніцтва. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на афіцыйных перамовах у вузкім складзе з Прэзідэнтам М'янмы Мін Аун Хлайнам, піша БЕЛТА.
"Фармат перамоў, які пачаўся ўчора ў нефармальнай абстаноўцы, добры тым, што нам удалося спакойна ўдваіх абмеркаваць усе напрамккі супрацоўніцтва Беларусі і М'янмы і, самае галоўнае, пагаварыць аб тым, якія канкрэтна рэальныя крокі ўжо зроблены ў напрамку нашага супрацоўніцтва, - сказаў кіраўнік дзяржавы. - Фармат нефармальнай абстаноўкі яшчэ важны тым, што закранаюцца пытанні, якія не агучыш і публічна не абгаворыш. Таму мы працягваем нашу размову, якую пачалі ўчора".
Фота: БЕЛТА