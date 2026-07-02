Лукашэнка пра супрацоўніцтва з М'янмай: Мы развіваем адносіны на карысць нашых народаў

Беларусь і М'янма павінны наладзіць адносіны, якія стануць прыкладам для іншых краін у рэгіёне. Пра гэта заявіў Прэзідэнт Беларусі 2 ліпеня на перамовах у фармаце "сам-насам" з Прэзідэнтам М'янмы.

На парадку дня - новы ўзровень супрацоўніцтва ў прамысловасці, сельскай гаспадарцы, фармацэўтыцы, гуманітарнай сферы (усё, што абмяркоўвалі падчас папярэдняга візіту, які адбыўся ў статусе афіцыйнага крыху больш за паўгода таму).

М'янма валодае каласальнымі рэсурсамі - нафтай, газам, сур'ёзным аграрным патэнцыялам. І як былая брытанская калонія, вядома, бачыць будучыню толькі на ўзроўні раўнапраўных партнёрскіх адносін, што і можа прапанаваць наша краіна.

На гэтым вялікая камандзіроўка нашага Прэзідэнта па Азіяцкім рэгіёне завяршаецца - борт № 1 паляцеў дахаты (гл. відэа).