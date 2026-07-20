Лукашэнка - прадстаўнікам Лігі арабскіх дзяржаў: У нас ёсць істотная аснова ўмацавання адносін

Беларусь зацікаўлена ва ўмацаванні практычнага вымярэння ў супрацоўніцтве з краінамі, якія ўваходзяць у Лігу арабскіх дзяржаў. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на сустрэчы са старшынёй Арабскага парламента Мухамедам Ахмедам Аль-Ямахі, піша БЕЛТА.

У складзе дэлегацыі Арабскага парламента, якая прыбыла ў Беларусь, прадстаўнікі ААЭ, Егіпта, Лівіі і Іарданіі. Арабскі парламент - заканадаўчы орган Лігі арабскіх дзяржаў. Ён аб'ядноўвае 22 дзяржавы Блізкага Усходу, Паўночнай і Усходняй Афрыкі.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў яго асабіста склаліся даўнія добрыя адносіны з кіраўніцтвам многіх краін, якія ўваходзяць у гэту арганізацыю. І ў тым ліку тых, прадстаўнікі якіх прыехалі з візітам у Беларусь.

"У нас ёсць база і істотная аснова ўмацавання нашых адносін - мірны падыход да вырашэння любых пытанняў і вырашэнне ўсіх пытанняў дыпламатычным шляхам за сталом перамоў", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.