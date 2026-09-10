Лукашэнка праводзіць нараду па пытаннях ліцэнзавання
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Патрэбны выразныя фармулёўкі і ўзважаныя рашэнні: у Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі праходзіць вялікая нарада па пытаннях ліцэнзавання дзейнасці, якая дазваляе абараніць жыцці і здароўе людзей, гарантаваць бяспеку дзяржавы.
Удасканаленні закрануць сферы паслуг і медыцыны, а таксама дадатковую адукацыю дзяцей і моладзі. Прынятыя рашэнні лягуць у аснову далейшай дапрацоўкі змяненняў у адпаведныя законы.
Асноўная задача - дэталёва разгледзець прапануемыя навэлы, якія датычацца грамадзян у кожным рэгіёне краіны. Развіццё заканадаўства па пытаннях ліцэнзавання прадыктавана часам і накіравана на паляпшэнне якасці аказваемых паслуг.