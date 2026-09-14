Лукашэнка ўручыў дзяржаўныя ўзнагароды напярэдадні Дня народнага адзінства

Урачыстая цырымонія ўручэння дзяржаўных узнагарод прайшла 14 верасня ў Палацы Незалежнасці. Традыцыйна ў важныя для Беларусі даты Прэзідэнт асабіста ўручае беларусам, якія праславіліся ў працы, навуцы альбо службе, знакі адрознення.

Медыкі, настаўнікі, аграрыі, спартсмены, інжынеры, людзі мастацтва, вайскоўцы - заахвочванне штодзённай працы, якая прыносіць рэальны эканамічны эфект. Гэта адначасова і прызнанне чалавека як прафесіянала, і аванс - зрабіць па магчымасці яшчэ лепш.

У Беларусі на самым высокім узроўні бачаць людзей і калектывы. Заўсёды менавіта гэты фактар вырашаў, наколькі хутка краіна можа ісці наперад у тэхналогіях, бяспецы, здароўі і павышэнні ўзроўню жыцця людзей. Беларусы сёння адзіная нацыя, самі прымаюць рашэнні пра будучыню краіны.

Кіраўнік дзяржавы падзякаваў усім узнагароджаным за тое, што яны робяць для краіны, за сумленную працу, талент, бяссонныя ночы і працу без выхадных. "А без гэтага такіх высокіх вынікаў, якіх вы дасягнулі, не бывае", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка (гл. відэа).