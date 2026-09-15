Лукашэнка - спецпасланніку ЗША Коўлу: Мы адкрытыя да абмеркавання любых пытанняў
Беларуска-амерыканскія перамовы ў Палацы Незалежнасці. У Прэзідэнта Беларусі 15 верасня адбылася грунтоўная размова з прадстаўнікамі каманды Дональда Трампа.
На чале дэлегацыі спецпасланнік ЗША па Беларусі Джон Коўл. З беларускага боку ў перамовах таксама прынялі ўдзел прэм'ер-міністр, кіраўнік Камітэта дзяржаўнай бяспекі і пастаянны прадстаўнік Беларусі ў ААН.
Размова ў кабінеце ў Прэзідэнта ішла 3 гадзіны. Спектр тэм, што абмяркоўваліся, - увесь парадак дня беларуска-амерыканскіх адносін. Што датычыцца развіцця супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі Амерыкі, пазіцыя нашага Прэзідэнта прынцыповая: мы дзейнічаем выключна ў адпаведнасці з нацыянальнымі інтарэсамі.
Джон Коўл разам з камандай зноў у Мінску. Калі раней чалавек Трампа прыязджаў са спецпрадстаўніком па Украіне Кітам Кэлагам або з намеснікам памочніка дзяржсакратара ЗША Крыстаферам Смітам, то гэтым разам новая асоба ў камандзе - Крыстафер Паніка, амерыканскі дыпламат, які ў свой час працаваў у Беларусі. Добра ведае рускую мову.
З перамоў не рабілі таямніцы. Загадзя было вядома, што амерыканская дэлегацыя едзе ў Мінск. Размову анансаваў асабіста наш Прэзідэнт яшчэ ў пятніцу падчас камандзіроўкі ў Брэсцкую вобласць (гл. відэа).