Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі каманды прэзідэнта ЗША
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі каманды Прэзідэнта ЗША Дональда Трампа на чале са спецпасланнікам ЗША па Беларусі Джонам Коўлам, паведамляе БЕЛТА.
"Паважаны Джон, далёка жывём, таму рэдка бачымся. Але я вас вітаю ў Беларусі. Аб тым, што вы прыедзеце да нас, мы нічога не ўтойвалі. Ды і вы асабліва нічога не ўтойвалі, нам пра гэта вядома. Нашы людзі ведалі аб тым, што вы прыедзеце. Я вам павінен сказаць, з вялікім інтарэсам грамадства ўспрымае вашы візіты. Ну а суседзі і іншыя лідары дзяржаў уважліва сочаць за нашай сустрэчай", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.
"Як вы бачыце, наша кампанія крыху пашырылася. Я папрасіў прыехаць прэм'ер-міністра, каб ён падрабязна мог далажыць аб выніках нашых мінулых кантактаў на практыцы (як рэалізуюцца папярэднія дамоўленасці. - Заўвага БЕЛТА)", - дадаў беларускі лідар.
У сваю чаргу Джон Коўл перадаў прывітанне ад Прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. "Ён усяляк падтрымлівае ўсё тое, што мы робім", - сказаў ён.
Удзел у перамовах з беларускага боку таксама бяруць прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын, старшыня КДБ Іван Тэртэль і пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Валянцін Рыбакоў.