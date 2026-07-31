Лукашэнка: Важна захаваць і прымножыць каласальныя каштоўнасці для беларусаў

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заклікаў захаваць і прымножыць каласальныя каштоўнасці: любоў да роднай зямлі, павагу да нялёгкай сялянскай працы і мірнае неба над галавой. Аб гэтым беларускі лідар заявіў на цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагарод у ААТ "Савушкін прадукт", паведамляе БЕЛТА.

Кіраўнік дзяржавы, гаворачы аб дасягненнях айчыннай малочнай галіны, выказаў упэўненасць у тым, што гэта не вяршыня, а новы пункт адліку далейшых планаў, якія абавязкова будуць выкананы. "У адваротным выпадку, навошта мы іх складаем?" - задаў слушнае пытанне Прэзідэнт.

"Але якія мэты мы перад сабой ні ставілі б, якія сучасныя тэхналогіі і рабатызаваныя сістэмы ні ўкаранялі б, аснова любога поспеху - гэта чалавек працы", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт асобна адзначыў уклад сем'яў, якія падтрымліваюць сваіх працаўнікоў і выхоўваюць дзяцей так, што яны мараць прадоўжыць працоўную дынастыю. "Мне прыемна было чуць, калі кіраўнік вашага прадпрыемства сказаў: "А да нас і ў даяркі ідуць людзі". Цудоўна! Тады і робаты не патрэбны, якія мы робім для даення кароў", - дадаў ён.

"Нам вельмі важна захаваць і прымножыць гэтыя каласальныя каштоўнасці: любоў да роднай зямлі, павагу да нялёгкай сялянскай працы і, вядома ж, самае галоўнае для нас сёння - мірнае неба над галавой. Захаваем гэта мірнае неба - будзем далей жыць і працвітаць", - сказаў ён.