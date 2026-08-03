Лукашэнка заслухаў даклад Караева аб ліквідацыі наступстваў стыхіі і ходзе ўборачнай на Гродзеншчыне

Наконт ліквідацыі наступстваў непагадзі, што абрынулася на абласны цэнтр 1 жніўня, ішла рамова са старшынёй Гродзенскага аблвыканкама. 3 жніўня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заслухаў даклад Юрыя Караева.

Стыхія нанесла ўрон не толькі гарадской інфраструктуры, але і пасевам у рэгіёне. Аляксандр Лукашэнка дэталёва пацікавіўся маштабамі ўрону і мерамі па ліквідацыі наступстваў. Як было даложана кіраўніку дзяржавы, у работах задзейнічаны супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, лясных гаспадарак і іншых служб.

Па словах старшыні Гродзенскага аблвыканкама, ураган, што прайшоў тыдзень таму ў прыгранічных раёнах, закрануў Воранава і Шчучынскі раён: пашкоджана 4 тыс. га пасеваў і каля 145 дамоў. Страхаўшчыкі аператыўна пачалі ацэньваць урон, а ўсе службы працавалі разам. Юрый Караеў адзначыў: рэгіён спраўляецца з такімі прыроднымі з'явамі, нягледзячы на тое, што яны пачасціліся, і далажыў Прэзідэнту аб дэталях здарэння.

Другая асноўная тэма даклада - ход уборачнай у Гродзенскай вобласці, тэмпы палявых работ і іх асаблівасці ў асобных раёнах. У прыватнасці, асабліва цікавіла Прэзідэнта сітуацыя на поўначы вобласці. Як было даложана, умовы надвор'я ўносяць карэктывы ва ўборку ўраджаю ў паўночных раёнах, у сувязі з чым патрабуецца пэўны падыход да палявых работ.

"Мы ўжо сёння падышлі да экватара ўборкі: калі з рапсам лічыць, то мы 50 % пераадолелі. У нас на днях хутка будзе першы мільён", - падзяліўся Юрый Караеў.

Яшчэ адно пытанне - перспектывы і тэндэнцыі ў развіцці абласнога турызму. У I паўгоддзі 2026 года ў Гродзенскай вобласці назіраўся прыкметны рост турпатоку, пры гэтым значная частка гасцей вярталася ў рэгіён паўторна.

Размова ішла і пра рэканструкцыю тэрыторыі гарадскога пасёлка Мір у сувязі з 500-годдзем адной з галоўных славутасцяў вобласці - Мірскага замка. Акрамя таго, сярод пытанняў даклада былі планы па аднаўленні работы аэрапорта Гродна.